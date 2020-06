Hückeswagen : „Oldie“ weicht modernem Löschfahrzeug

Hückeswagen Die Politik machte jetzt den Weg frei für ein neues Fahrzeug für die Löschgruppe Holte und für neue Schutzbekleidung. Insgesamt 340.000 Euro sind für diese beiden Posten im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Stadt investiert viel Geld in die Feuerwehr und damit letztlich in die Sicherheit der Hückeswagener – auch schon vor dem geplanten Bau des neuen Feuerwehrhauses an der Ruhmeshalle. Angeschafft werden noch in diesem und im kommenden Jahr ein Einsatzfahrzeug und Schutzbekleidung für die 120 aktiven Feuerwehrleute. Für das Auto, ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10), sind im Haushaltsplan der Stadt 340.000 Euro veranschlagt, für die Schutzbekleidung 230.000 Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragte die Verwaltung jetzt einstimmig mit der Ausschreibung des Fahrzeugs und dem Vergabeverfahren für die Spezialbekleidung.