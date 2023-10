Löschgruppe Holte in Hückeswagen Neues Feuerwehrfahrzeug sorgt für Quantensprung

Es ist dunkel und still auf dem Land. Am Gerätehaus der Feuerwehr in Holte aber wird laut gelacht. Hier strahlen neben den hellen Scheinwerfern die Ehrenamtlichen um die Wette, denn ein großes rotes Einsatzfahrzeug, ein neues LF10, wird heute getauft und offiziell seiner Bestimmung übergeben. „Wir freuen uns, dass wir so ein tolles Fahrzeug unser Eigen nennen können“, sagt Silke Lemmen und betont, welchen Quantensprung die Ausstattung hingelegt hat. Der Dank der Löschgruppenleiterin geht an die Verwaltung und den Stadtrat, die der Finanzierung zugestimmt haben, und an den Fahrzeugausschuss, der über zwei Jahre lang an vielen Sonntagvormittagen in enger Abstimmung mit der Wehrleitung einen detaillierten Anforderungskatalog für die Ausstattung erstellt hat.