Prozess gegen Hückeswagener wegen aktueller Rechtsprechung eingestellt Neues Cannabisgesetz fordert jetzt die Gerichte heraus

Über das neue Cannabisgesetz, das seit dem 1. April in Kraft und kein Aprilscherz ist, wird bundesweit mitunter weiter heftig diskutiert. Nicht jedem gefällt das, was die Behörde von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) da in Paragrafen gekleidet hat. Zudem sorgt der legale Konsum von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen für Schwierigkeiten – etwa bei den Gerichten. Dort werden aktuell weiter Fälle verhandelt, die nach alter Rechtsprechung durchaus das Potenzial zur Straftat haben, nach neuer Rechtsprechung hingegen straffrei sind. So auch in einer aktuellen Verhandlung gegen ein Hückeswagener Ehepaar, das sich mit ihren jeweiligen Verteidigern vor dem Schöffengericht wiederfand. Bei ihm war bei einer zufälligen Kontrolle ein Joint entdeckt worden.