Hückeswagen : Neues Angebot im JuZe bringt Jugendlichen Deutschland näher

Hückeswagen Sozialarbeiter Thomas Vaupel informiert bis Mitte Dezember über das Leben in Deutschland.

Im Jugendzentrum gibt es bis kurz vor Weihnachten ein neues Angebot, das sich vor allem, aber nicht nur, an Jugendliche mit Migrationshintergrund richtet. „Die Idee kam vom Verwaltungsmitarbeiter Mario Moritz, der mich auf das Thema angesprochen hat“, berichtete am Mittwochabend der Wipperfürther Sozialarbeiter Thomas Vaupel. Moritz habe es immer wieder erlebt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihrem Verhalten anecken würden. „Ich habe mir die Frage gestellt: Warum ecken die eigentlich an?“, sagte Vaupel. Die so simple wie naheliegende Antwort: „Weil wir von ihnen vielleicht zu viel erwarten. Woher sollen sie wissen, wenn sie aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, was hier in Ordnung ist und was nicht?“ Während der großen Flüchtlingswelle von 2015/16 habe er recht erfolgreich ein ähnliches Angebot in Wipperfürth gemacht.