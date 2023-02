Förderverein der städtischen Jugendpflege Hückeswagen Um 20.51 Uhr war die Existenz gesichert

Auf dem „Hüttenzauber“ waren die Weichen bereits gestellt worden, dass der Förderverein doch noch eine Zukunft hat. Anfang Dezember hatte Claudia Wierzbowski den befreundeten Reiner Müller davon erzählt, dass der Verein auf der Suche nach einem neuen Vorstand ist – und, falls sich niemand findet, der diese Aufgabe übernehmen will, vor dem Aus steht. Sie selbst könnte sich das gut vorstellen, ob er ihr zur Seite stehen wolle, fragte sie ihn. Der 56-Jährige wollte. Und so stellten die beiden Hückeswagener ihre Kandidatur für Dienstagabend in den Raum. Die Wahl war letztlich nur noch Formsache: Die neun Mitglieder, die ins Jugendzentrum gekommen waren, wählten das Duo einstimmig.