Stadtmarketing : Neuer Verein für die Zukunft der Stadt

Frank Mombauer (r.) und Markus Beeh wollen sich auch künftig für die Schloss-Stadt Hückeswagen engagieren. Aber nicht mehr in einem Stadtmarketing-Verein, sondern in einem neuen Verein, dessen Namen noch nicht feststeht. Gründungsversammlung ist am 9. Mai. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Nach Andrea Poranzke und Markus Beeh legt auch Frank Mombauer seinen Posten als Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins nieder. Grund: Die Erwartungen und Ansichten einzelner Mitglieder sind zu unterschiedlich.

Das Stadtmarketing muss sich neu aufstellen. Nachdem erst im Oktober ein neuer Vorstand gewählt wurde, haben Andrea Poranzke, Markus Beeh und am Montag auch Frank Mombauer ihren Rücktritt erklärt. „In Zusammenarbeit mit Mitgliedern des erweiterten Vorstandes sowie des Stadtmarketings allgemein, mussten wir feststellen, dass es teils doch sehr unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was Stadtmarkting darf, welche Erwartungshaltung man verbindet und welches Ziel wir verfolgen sollen“, schreibt Mombauer. Aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen sei es konsequent, den Rücktritt zu erklären, um einen Neuanfang mit neuen Akteuren zu starten. „Es hat einfach nicht geklappt, jetzt müssen sich alle neu sortieren“, sagt er. Mombauer und Beeh richten den Blick nach vorne und gründen am 9. Mai einen neuen Verein. Für den hätten sich bislang bereits 20 zumeist Hückeswagener zusammengefunden, um gemeinsam die Stadt nach vorne zu bringen.

Hauptkritikpunkt von Mombauer und Beeh ist, dass sich Hückeswagen seit 2001 konsequent zurückentwickelt. „Das ist nicht unser Anspruch“, sagt Mombauer. Bestehende Aktionen würden seit Jahren lieblos fortgeführt – meist ohne Konzept und Weiterentwicklung. Mombauer appelliert an alle, größer zu denken. Die Wupperaue müsse in Zukunft mehr sein als nur Fahrradtrasse und Hundeauslaufwiese. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen und immer weniger Steuereinnahmen müsse die Schloss-Stadt jetzt gegensteuern. Mombauer und Beeh plädieren dafür, alte Strukturen aufzubrechen, Verkrustungen zu entfernen und ein neues „Wir-Gefühl“ zu etablieren. „Wir wollen ein neues Hückeswagen 4.0“, sagt Mombauer. Schon heute müsse man sich überlegen, wo die Stadt in zehn Jahren stehen wolle.

Info Versammlungen am 8. und am 9. Mai Vorstand Die für Montag geplante Mitgliederversammlung des Stadtmarketings fiel aus. Sie wird am Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr, nachgeholt. Verein Am Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, wird der neue Verein gegründet – mit Beratern, Sponsoren und Bürgern. Wo, das steht noch nicht fest.

Potenzial sei vorhanden: eine aktive Werbegemeinschaft, Monika Winter von der Stadt, die seit Jahren den Hüttenzauber aktiv lebe und organisiere, Banken, Firmen und aktive Ehrenamtler sowie Andrea Poranzke mit vielen Ideen gerade für die Jugend. Deshalb schlagen Mombauer und Beeh auch genau diese Personen für den Vorstand und die Geschäftsführung des Stadtmarketings vor: Ute Seemann (Werbegemeinschaft), Andrea Poanzke (Jugendzentrum/Wirtschaftsförderung), Monika Winter (Hüttenzauber) beziehungsweise Dietmar Persian. „Sie haben bereits im Vorfeld aktiv bewiesen, dass sie Netzwerker sind und das Potential haben, Aktionen aktiv zu organisieren und Sponsoren zu finden“, sagt Mombauer. Beeh und er würden in die Strukturen eines Stadtmarketings nicht reinpassen. Aber man wolle sich weiter aktiv einsetzen.

Als Konkurrenz sieht sich der neue Verein nicht, eher als Ergänzung. „Wir müssen das eingefahrene und kleinstädtische Verwaltungsdenken durchbrechen“, fordert Beeh. Mombauer fehlt ein Alleinstellungsmerkmal für Hückeswagen. Er vermisse Konzepte und Ideen für die Zukunft. Dafür müsse ein Umdenken einsetzen. Beeh hat erkannt, „dass wir uns weiterverwaltet, aber nicht weiterentwickelt haben“. Insofern wolle der neue Verein weder Werbegemeinschaft noch Stadtmarketing schwächen. „Wir haben die große Chance, den Dornröschenschlaf zu verhindern und die Prinzessin wach zu küssen“, sagt Mombauer.