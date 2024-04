Evangelischer Kindergarten aus Hückeswagen Neuer Träger für „Arche“-Kindergarten kommt aus Radevormwald

Hintergrund des Trägerwechsels ist die Situation im Presbyterium der Hückeswagener Kirchengemeinde, wie Pfarrer Klaus-Peter Suder auf Anfrage unserer Redaktion sagt: „Bisher wurde die Kita ehrenamtlich vom Presbyterium geleitet.“ Das ist vor einigen Wochen neu ernannt worden, in kleinerer Form als bislang. „Uns fehlen aktuell noch drei Presbyter, wir sind also unterbesetzt. Außerdem werden sowohl ich als auch mein Pfarrerkollege Reimund Lenth in vier Jahren in Ruhestand gehen. Dann wird es nur noch eine Pfarrstelle für Hückeswagen geben“, sagt Suder weiter. Aus diesem Grund will die Gemeinde die Einrichtung „auf sichere Beine stellen“, auch mit Blick auf die Zukunft.