Hückeswagener Bürgerbad : Großer Plantsch-Spaß mit Hippo & Co.

Luis (6) und Leander (4) haben den neuen Spraypark am Bürgerbad einem ersten Test unterzogen. Die Wasserspiel-Experten sind sich einig, dass der eine neue Attraktion fürs Hückeswagener Hallenbad ist. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Spraypark im Außenbereich des Bürgerbades steht den kleinen Badbesuchern ab sofort zur Verfügung. Die Anschaffung in Höhe von etwa 60.000 Euro ermöglichte die Interessengemeinschaft Frühschwimmer.

Kleine Wasserratten, die noch nicht schwimmen können, aber bei sommerlichen Temperaturen nicht im Trockenen bleiben wollen, werden den neuen Spraypark im Garten des Bürgerbads lieben. Offiziell in Betrieb genommen wurden die Wasserspielgeräte bereits Ende voriger Woche, als auch der Badebetrieb wieder losging (die BM berichtete). Doch mit Temperaturen, die an die 30-Grad-Marke kratzen, macht das Plantschen mit dem Elefanten, der Schildkröte und dem dicken Hippo erst so richtig viel Spaß.

„Das ist nicht nur in Zeiten von Corona ein Highlight hier in Hückeswagen“, sagt Tanja Bauer, eine der ehrenamtlichen Geschäftsführern der Bürgerbad gGmbH. Die Wasserspielgeräte der niederländischen Firma Aqua Drolics seien vor allem für kleinere Kinder gedacht. Sie ersetzten das in die Jahre gekommene Kinderbecken im großzügigen Außenbereich. „Die Firma hat auch die Dschungel-Erlebniswelt im Bad mit Affe, Schlange & Co. gestaltet“, berichtet Tanja Bauer.

Info Corona-Regeln im Bürgerbad Öffnungszeiten Das Bürgerbad ist derzeit für den öffentlichen Badebetrieb montags, dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sauna kann täglich (außer Donnerstag) von 14 bis 20 Uhr genutzt werden. Hygiene Die Besucher werden gebeten, sich an die Hygienemaßnahmen – Händedesinfektion, Husten- und Niesetikette, Abstandsregeln sowie Maskenpflicht bis zu den Umkleidekabinen – zu halten.

Der sechsjährige Luis hat jedenfalls richtig viel Spaß und erkundet die Wasserspielgeräte eifrig. „Mir macht besonders der kleine Staudamm Spaß, mit dem man eine Rinne volllaufen lassen kann, ehe ich dann den Stöpsel zum Ablaufen ziehen kann“, sagt der Knirps strahlend. Dann legt er sich ins seichte Wasser auf die weichen Gummimatten, mit denen der Spielbereich ausgelegt ist. „Die Farben sind schön“, sagt Tanja Bauer. „Sie sind genau wie die des Kinderbeckens im Inneren gestaltet, das harmoniert sehr schön.“

Das alte Kinderbecken im Freien stammte noch aus den 1970er Jahren und war marode. „Das mussten wir auf jeden Fall abreißen, weil es einfach zu gefährlich geworden war“, erläutert die Geschäftsführerin. Doch ohne die IG Frühschwimmer hätte die Anschaffung in Höhe von rund 60.000 Euro nicht gestemmt werden können. „Die Wasserspielgeräte steigern die Attraktivität unseres Bürgerbads für Kinder auf jeden Fall deutlich“, sagt sie.

Neben den liebevoll und im Comic-Stil gestalteten Tieren, auf denen die Kinder herumklettern oder von denen sie herunterrutschen können, gibt es noch eine große Palme, die bei strahlendem Sonnenschein für ein wenig Schatten sorgt. „Außerdem haben wir einen kleinen Wasserpilz, unter den man sich zur Abkühlung setzen kann. Und es gibt einige Wasserdüsen, die aus dem Boden sprudeln“, berichtet Tanja Bauer. Der Pilz hat es auch Luis angetan, der dort gerade sitzt und sich von oben mit dem Wasser berieseln lässt. „Das ist besonders toll, wenn das Wasser kräftig herausgespritzt kommt“, ruft der Sechsjährige glücklich und sieht sich weiter auf dem Gelände um. „Wir müssen die Pumpe noch ein wenig einstellen, damit das Wasser aus dem Inneren Bereich des Bürgerbads auch tatsächlich kräftig genug nach draußen kommt“, sagt Tanja Bauer.