ATV Hückeswagen : Spenden für die ATV-Kickboxer

Hückeswagen Es gab nicht nur neues Trainingsequipment, sondern auch Jacken und T-Shirts. Die Kindergruppe muss nach der langen Pause wegen der Corona-Pandemie erst wieder neu aufgebaut werden.

Die Corona-Pandemie mag zwar noch nicht vorbei sein, aber immerhin befindet sie sich etwas auf dem Rückzug – „und immer mehr Menschen trauen sich wieder in den Vereinssport. So auch beim Kick- & Thaiboxen des ATV“, sagt die Leiterin der Abteilung Nina „Indy” Schumacher. Sie achte auch weiterhin auf recht strenge Hygieneregeln, freue sich aber auch über tatkräftige Unterstützung im Bereich Sportlerförderung.

So gab es vom neuen Sponsor, der Firma „AQUA70 Gebäudedienste GmbH”, nicht nur neues Trainingsequipment, sondern auch Teamkleidung in Form von Jacken und T-Shirts. Darüber freuen sich vor allem die jungen Sportler der Kindergruppe, die nach der Pandemie erst wieder neu aufgebaut werden muss. „Einige haben wir altersbedingt in die Erwachsenen-Gruppe geholt, viele sind aber auch gesundheitsbedingt ausgefallen und sind noch immer nicht bereit, wieder Sport zu machen“, sagt Schumacher, die die Kindergruppen nun von Grund auf neu aufbaut und strukturiert. So gibt es mittwochs eine Spiel- und Abenteuer-Gruppe, bei der in der Altersklasse von fünf bis sieben Jahren spielerisch körperliche Fähigkeiten und Sozialverhalten gefördert werden. Ab etwa sieben Jahren geht es in die Jugend-Kampfsport-Gruppe, hier lernen die Kids zwei Mal wöchentlich olympisches Muaythai. „Wir legen den Fokus natürlich auch hier auf das spielerische Erlernen der Techniken, vor allem die Verteidigung“, sagt die Leiterin.