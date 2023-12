Einzelhandel in Hückeswagen Von der Urlaubsfreude zum Second-Hand-Laden

Die 48-Jährige ist gelernte Bürokauffrau und war zuvor nie im Einzelhandel tätig gewesen. Allerdings hat sie eine in die Zeit passende Idee, für die sie die Inspiration bei einem Familienurlaub in Bayern gefunden hatte. „Wir waren im vergangenen Jahr in Ruhpolding. Dort habe ich nach Mitbringseln gesucht und bin in einem Second-Hand-Laden fündig geworden“, erzählt die Hückeswagenerin. Zudem habe sie sich direkt in die Atmosphäre des Ladens verliebt. „Das war so schön und gemütlich“, schwärmt sie noch heute. „Ich habe damals den ganzen Tag darüber nachgedacht, dass ich so etwas auch gerne haben würde.“ Ihr Mann Jan bemerkte die Begeisterung seiner Frau und bestärkt sie darin. „Am Abend hat er zu mir gesagt: Mach das!“