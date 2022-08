Hückeswagener Fußballtraditionsverein : Neuer Pächter für das Vereinsheim des Raspo

Francesco Carone wird zusammen mit seiner Ehefrau Jasmina das RSV-Vereinsheims am Sportplatz als neuer Pächter betreiben. Foto: Steve Ehrich/RSV

Hückeswagen Unterhalb des Sportplatzes an der Schnabelsmühle hat der RSV 09 Hückeswagen sein Vereinsheim, das einst die Umkleidekabine war und nun ein Treffpunkt ist. Der wird jetzt von Francesco und Jasmina Carone geführt.

Vor gut einem Jahr wurde das Raspo-Vereinsheim am Sportplatz komplett renoviert und modernisiert. Doch es ist nicht nur ein Treffpunkt für die Vereinsmitglieder des Fußballvereins, sondern dient auch zur Versorgung der Spieler, Gäste und Zuschauer beim Training und während der Heimspiele. Mit Francesco Carone als neuem Pächter kehrt nun wieder Leben ein. Der 39-Jährige übernimmt die Aufgabe von Okan und Müjde Keskin . „Ich habe mitbekommen, dass das Vereinsheim geschlossen ist und mich als Pächter angeboten“, sagt der Jugendtrainer. „Zum Wohle der Kinder“, wie er zufügt. Das sei auch der Grund, warum er Trainer der E-Jugend geworden ist, zusammen mit Steve Ehrich . Denn der Verein sucht schon länger nach neuen Trainern. Zudem spielen die beiden Kinder von Francesco und Jasmina Carone ebenfalls beim RSV 09 Fußball.

Auch wenn die neue Küche im Vereinsheim gut ausgestattet ist, möchte Francesco Carone dennoch weiter investieren. „Ich werde noch eine neue Eis-Truhe anschaffen und mit einer neuen Kaffeemaschine mein italienisches Know-how einbringen“, kündigt er an. Die Spieler und Gäste kommen dann auch in den Genuss von verschiedenen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Espresso, die der gebürtige Italiener zubereiten will. „Meine Frau backt dazu Kuchen.“