Stadtverwaltung Hückeswagen : Neuer Onlineservice für den Wohnungswechsel

Hückeswagen Das An-, Um- oder Abmelden beim Einwohnermeldeamt geht bei der Stadtverwaltung jetzt auch über das Internet.

Das Coronavirus ist da mitsamt des Kontaktverbots, doch der Umzug steht an – ein ungünstiger Zeitpunkt. Sind doch momentan die Dienststellen der Stadtverwaltung – und damit auch das Bürgerbüro – für den Besucherverkehr geschlossen. Nur in dringenden Fällen können Termine vereinbart werden. Für alle, die sich aktuell beim Einwohnermeldeamt an-, um- oder abmelden wollen, stellt die Stadt einen neuen Online-Service bereit, teilt Dietlinde Müller, Leiterin des Bürgerbüros, mit.