Anregung in Hückeswagen : Ein neuer Mülleimer für die Wupper-Vorsperre

Hückeswagen Ein Leser ärgert sich regelmäßig über Müll neben neuen Bänken an der Wupper-Vorsperre. Stadtt und Wupperverband haben zugesagt, sich um das Problem zu kümmern.

Mehrere gelbe Plastikkapseln aus Überraschungseiern, eine leere Fastfood-Packung sowie die Verpackung eines Sixpacks liegen neben den beiden blauen Bänken an der Wupper-Vorsperre verstreut. BM-Leser Georg Krumm, der dort oft spazieren geht oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, findet an dieser Stelle immer wieder Müll auf dem Boden. „Fast alle Bänke haben einen Mülleimer. Aber ausgerechnet die zwei Bänke in der Nähe der blauen Brücke am Wendehammer, wo in der Regel die meisten Wanderer ausruhen, haben keinen“, schrieb Krumm der Redaktion.