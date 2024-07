Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen Neuer Kunstrasen wird am Donnerstag abgenommen

Die Saison beginnt ungewohnt früh schon in drei Wochen. „Am 18. August ist Auftakt, da haben wir gerade mal drei Wochen Zeit fürs Training“, sagt Zrock. In Hückeswagen gebe es keine Ausweichmöglichkeiten. Der Platz in Wiehagen bestehe halb aus Asche, halb aus Rasen und eigentlich doch nur aus Moos. „Hier an der Schnabelsmühle bekommen wir einen wunderschönen Platz – mit zwei Ballfangzäunen“, sagt Zrock. Die seien auch deshalb so wichtig, wenn am Sonntag die Kinder kicken wollen und nicht der Gefahr ausgesetzt werden sollen, von einem abgefälschten Schuss getroffen zu werden. Klewinghaus und Gotter sind froh, dass sich die Stadt gegen die Politik durchsetzen konnte, denn einige Lokalpolitiker wollten keine Bangfangzäune, hielten die laut Gotter sogar teils für „Quatsch“. Hier gehe es aber um den Eventualfall, das sei wie bei einer Versicherung, meint Gotter. Wie schnell sei da was passiert und der Aufschrei groß? Und Klewinghaus hätte es nicht mitgetragen, den Platz ohne Fangzäune herzurichten. Geld zu sparen sei wichtig, aber bitte an der richtigen Stelle.