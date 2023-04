Hückeswagener Künstler entwirft Band der Hoffnung Neuer Glasfries für die Friedenskapelle

Besondere Beachtung fand die umlaufende Installation Anfang April beim Friedensgebet mit Pastoralreferentin Claudia Buskotte und der anschließenden Jahresversammlung des 104 Mitglieder starken Freundeskreises in Voßhagen. Hierbei wurde noch einmal an die Entstehung der Kapelle und die Einweihung am 19. Oktober 1986 erinnert. Schatzmeister Josef Wickenbrock verlas einen Eintrag aus dem in der Friedenskapelle ausliegenden Gästebuch, der widerspiegelt, welche Bedeutung dieser Ort für die Besucher hat. Darin heißt es: „Diese Kapelle ist mir ein wohltuender, tröstlicher kleiner Friedensort. Schon die äußere Form und das strahlende Weiß wirken einladend. Ihre Größe, passend sowohl für eine Gruppe, als auch gerade für einen Einzelnen oder wenige Menschen, um sich geschützt zu fühlen und doch nicht beengt. Es ist genug Platz zum Atemholen da. Anstrengende, traurige Gedanken kann ich erstmal ablegen auf den Mühlstein, die Stille intensiv aufnehmen. Ich genieße den Blick hinauf in die Decke aus Holz, deren Form einen Turm andeutet, und die grüne Aussicht durch die Fenster mit den stilisierten Bäumen in den großen Scheiben. Für einen guten Moment bin ich auch auf diese Weise dem Alltäglichen entzogen. Wenn dann später meine Augen zurückwandern zu dem Dornenleuchter, muss ich an die vielen Formen von Schmerz denken, denen Lebewesen überall auf der Welt ausgesetzt sind – und waren. Das gläserne Band rundum: Die Farben der Ukraine sind darin – gleichzeitig auch die von Wiesen, Himmel, Wolken, Sonne. Trauriges und Tröstliches.“