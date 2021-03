Hunde ausführen in Hückeswagen : Neuer Gassi-Service für Hundehalter

Hunde ausführen in Hückeswagen

Nur Shih-Tzu-Hündin Gucci gehört zu Astrid Mann. Wenn sie mehr Hunde an den Leinen hat, ist sie im Auftrag deren Halter unterwegs. Foto: Astrid Mann

Hückeswagen Astrid Mann bietet Hundehaltern, die aus Alters-, Krankheits- oder Zeitgründen keine langen Strecken mit ihren Vierbeinern gehen können, einen Gassi-Service an. Im Rudel kann der Hund sein Sozialverhalten ausleben und bei Wind und Wetter Wald und Wiesen erkunden.

Wenn Astrid Mann mit einem ganzen Rudel Hunden in der Schloss-Stadt unterwegs ist, zieht sie nicht selten die Blicke der Passanten auf sich. Dabei gehört eigentlich nur Shih-Tzu-Hündin Gucci zur Familie. Alle anderen Hunde sind gewissermaßen geliehen, denn die Hückeswagenerin bietet seit Anfang des Jahres einen Gassi-Service an. „Ich habe bei der Stadt mein Gewerbe angemeldet, und der Gassi-Service wird auch rege angenommen“, berichtet die 42-Jährige.

Die Hundebesitzerin hatte sich im Vorfeld bereits Gedanken gemacht, womit sie in Pandemiezeiten und darüber hinaus vor allem älteren Menschen helfen kann. Krankheiten wie Rheuma oder Gicht, aber auch Schnee und Glatteis sind Gründe, warum ältere Hundebesitzer dem Bewegungsdrang ihrer Haustiere nicht immer gerecht werden können. Diese können nun den Service von Astrid Mann nutzen. Die Hundehalterin hat viel Erfahrung im Umgang mit den vierbeinigen Freunden: „Mein Onkel hat Schäferhunde gezüchtet und ich bin schon als Kind mit auf den Hundeplatz gegangen.“

Ihre Hunderunden bestehen nicht nur aus einem Gang zur nächstbesten Wiese: Die ausgedehnten Spaziergänge führen über die Bahntrasse bis nach Wipperfürth, in die Mul, durch Hambüchen oder um die Wupper-Vorsperre. Damit sich die vielen Leinen nicht verheddern, hat sich Astrid Mann Doppelführungsleinen zugelegt. „Ich kann natürlich nicht einen Riesenschnauzer mit meiner kleinen Hündin zusammen anleinen, dann würde mein Hund in der Luft hängen“, erläutert sie lachend.

Besonderen Wert legt sie auf die Zusammenstellung einer harmonischen Gruppe. Hündin Gucci hat mit den Nebenbuhlern um Frauchens Aufmerksamkeit zum Glück keine Probleme. „Gucci ist sozial erzogen und verträgt sich sehr gut mit anderen Hunden“, bestätigt Astrid Mann. Die Hündin sei aber auch durchaus in der Lage, einen größeren Hund in die Schranken zu weisen, wenn er meint, „einen auf dicke Molli machen zu müssen“. Im Grunde genommen sei es alles eine Sache der Ruhe, meint die Hundeführerin, deren Entspanntheit sich ihrer Meinung nach auf die Tiere überträgt.

Mittlerweile ist die 42-Jährige täglich bei Wind und Wetter sechs bis acht Stunden unterwegs. Dennoch hat sie noch Kapazitäten frei, da manche Hundebesitzer nur an bestimmten Wochentagen den Gassi-Service nutzen. „Ich freue mich über jeden neuen Hund, und es macht mir einfach Spaß, wenn ich raus kann“, versichert Astrid Mann, die mit ihrem Ehemann und drei von vier Kindern in der Altstadt wohnt. Die beste Referenz sei es, wenn die Hunde nach dem ausgedehnten Spaziergang zufrieden in ihr Körbchen sinken, um neue Energie zu tanken – denn dann ist auch der Hundebesitzer glücklich.