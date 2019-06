Arztpraxis in Hückeswagen : Neue Zahnärztin übernimmt Praxis an der Goethestraße

Hückeswagen Die 34-jährige Bonnerin, die in Remscheid lebt, deckt weitgehend das komplette Spektrum der Zahnmedizin ab – von der Prophylaxe bis zur Wurzelbehandlung und Zahnersatz. Der Zahnerhalt steht dabei im Vordergrund.

Die 34-jährige Bonnerin, die in Remscheid lebt, deckt weitgehend das komplette Spektrum der Zahnmedizin ab – von der Prophylaxe bis zur Wurzelbehandlung und Zahnersatz. Der Zahnerhalt steht dabei im Vordergrund. „Es ist mir wichtig, die eigene Zahnsubstanz so lange wie möglich zu erhalten“, sagt die Zahnärztin, die in Bonn studiert und im Jahr 2015 promoviert hat. In den vorigen Jahren war sie in einer Gemeinschaftspraxis in Euskirchen beschäftigt. Ein wichtiger Aspekt ist für die 34-Jährige auch die Behandlung von Kindern und Angstpatienten in entspannter, freundlicher Atmosphäre. „Die ersten Erfahrungen sind prägend und sollten daher positiv sein“, sagt die dreifache Mutter mit marokkanischen Wurzeln. Daher bietet die Zahnärztin an zwei Tagen die Woche Nachmittagstermine für schulpflichtige Kinder und Berufstätige an.