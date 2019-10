Hückeswagener Unternehmen : Neue Wege und Premieren bei Klingelnberg

Hückeswagen Die sechste Ausgabe der „GEARS inline“ enthüllt viele Neuheiten bei Klingelnberg, das sich aktuell in einen ganz neuen Markt vorwagt.

Druckfrisch liegt sie nun vor: Die sechste Ausgabe der „GEARS inline“ enthüllt viele Neuheiten bei Klingelnberg, das sich aktuell in einen ganz neuen Markt vorwagt. Hückeswagens größtes Unternehmen steigt mit der „Viper 500 MFM“ noch tiefer in die Welt der Robotik ein. „Neue Perspektiven bei der Effizienz eröffnen sich dank der Oerlikon Kegelrad-Schleifmaschine G 35 auch für die Luftfahrtindustrie. Die Weiterentwicklungen einzelner Maschinen- und Softwarekomponenten zeigen, dass der Systemanbieter immer wieder Potenziale für höchst effiziente Produktionsprozesse erkennt“, berichtet Marketing-Leiterin Sandra Küster .

Mit der Viper gehe das Unternehmen mit einer technologischen Pionierleistung an den Markt, die in der Bearbeitung von Zykloidenverzahnungen völlig neue Wege eröffnet. Denn das Unternehmen habe erstmals eine Maschine entwickelt, die die geforderten engen Toleranzen standardmäßig einhält, so dass das zeit- und kostenintensive Vermessen und Paaren der Bauteile häufig entfallen kann. „So lassen sich in der Produktion erhebliche Kostensenkungen realisieren“, teilt Sandra Küster mit.