Freizeit in Hückeswagen Neue Wandertafel an Bahnhofstraße

Schon bisher stand an der Bahnhofstraße neben dem Buswartehäuschen eine Karte, die den Bergischen Panoramasteig und den Streifzug „Wasserweg“ an der Wuppervorsperre darstellt. „Doch neben diesen überörtlichen Wanderwegen gibt es noch viele kleinere Wege, die in und um Hückeswagen zum Wandern einladen“, sagt Rösner. Diese Wanderwege sind ab sofort auf einer Wanderkarte zu entdecken, die ebenfalls an der Bahnhofstraße neben dem Aufgang zum Schlosshagen aufgestellt wurde. Die Karte ist in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Bergisches Land und dem Wanderführer des Wandervereins Dhünn, Joachim Kutzner, entstanden.