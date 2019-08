Wahlen in Hückeswagen : Wahlbezirke zur Kommunalwahl 2020 neu eingeteilt

Wer sein Kreuzchen bei der Kommunalwahl 2020 machen möchte und in der Innenstadt von Hückeswagen wohnt, sollte genau auf seine Wahlbenachrichtigungskarte schauen, wo sich künftig sein Wahllokal befindet. Foto: Shutterstock/ ShutterProductions

Hückeswagen Der Wahlausschuss hat am Dienstagabend einstimmig einer neuen Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zugestimmt.

Wer in der Innenstadt wohnt und bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 seine Stimme abgeben möchte, sollte genau auf seine Wahlbenachrichtigungskarte schauen, wo sich sein Wahllokal befindet. Das könnte sich im Vergleich zur vergangenen Wahl geändert haben. Darauf weist Ursula Thiel vom Wahlamt hin, nachdem der Wahlausschuss am Dienstagabend einstimmig einer neuen Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zugestimmt hat.

Der Wahlausschuss muss das Wahlgebiet in so viele Wahlbezirke einteilen, wie Vertreter in den Bezirken zu wählen sind. In Hückeswagen beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter 38, davon 19 in Wahlbezirken. Der Rat hatte im November 2017 beschlossen, die Zahl um acht zu verringern. Von den künftigen 30 Ratsmitgliedern sind somit 15 Vertreter in den Wahlbezirken zu wählen. Eingeteilt sein muss das Wahlgebiet bis 29. Februar 2020.

In Hückeswagen gibt es künftig also nur noch 15 (010 bis 150) statt bisher 16 Wahlbezirke und 16 Stimmbezirke, denn Holte und Straßweg sind ein gesamter Wahlbezirk, aber zwei Stimmbezirke. Zur besseren Orientierung hatte das Bauamt dem Wahlausschuss eine Übersichtskarte zur Verfügung gestellt. „Denn das Thema ist doch sehr komplex und kompliziert“, sagt Ursula Thiel. „Wir mussten die Straßen komplett neu zuordnen, weil ja ein Bezirk ersatzlos gestrichen wurde.“ Das gelang am besten im Innenstadtbereich, da dort die Einwohnerdichte am größten ist und sich hier die Einteilung am besten entzerren ließ. „Es sind mehrere Bezirke betroffen, so dass man nicht pauschal sagen kann, wer jetzt künftig woanders wählen muss“, sagt Ursula Thiel.

Fest steht: Das Wahllokal Büro Pflitsch fällt weg, die Wahlberechtigten hier werden auf mehrere andere Wahllokale im Innenstadtbereich verteilt. „Wir mussten die Wähler gleichmäßig verteilen“, sagt Ursula Thiel. Deshalb sei es sicher ratsam, schon jetzt darauf hinzuweisen, dass die Wähler genau lesen, wo sie künftig wählen. „Da sollte sich jeder Bürger schon vergewissern“, sagt sie.

Der Wahltermin im Herbst 2020 steht noch nicht fest. „Wir warten händeringend. Der Innenminister muss die offizielle Wahlausschreibung verkünden“, sagt sie.

(rue)