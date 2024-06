Dreifachhalle für Hückeswagen Neue Sporthalle wird gebaut – aber wo?

Unabhängig davon befürwortete Karin Wroblowski für die FDP den Bau in Wiehagen auch, weil dort mehr Raum zur Verfügung steht. Werde die Halle in den Hang am neuen Hallenbad gebaut, sei zukünftig dort kein Platz mehr vorhanden für die Gestaltung des Außengeländes, also zum Beispiel für eine Liegewiese am Bad. Aus Sicht der FaB ist der Fall klar: „Es ist doch sehr eindeutig, dass der Hallen-Bau in Wiehagen viel mehr Vorteile hat als der im Brunsbachtal“, sagte Oliver Junginger. Seit Jahrzehnten verspreche die Stadt den Wiehagenern, mehr für ihren Stadtteil zu tun; jetzt sei es an der Zeit, das Versprechen einzulösen.