Äußere Ortsumgehung : Die Haselmaus löst den Rotmilan ab

Gibt es entlang der K 5 ein Vorkommen an Haselmäusen? Das soll jetzt durch ein Monitoring überprüft werden – bis Oktober dienen Kästen und Röhren als mögliche Nester. Im Frühjahr soll das Ergebnis vorliegen. Foto: dpa/dpa, reh sja wok

Hückeswagen Nachdem für den Rotmilan eine neue mögliche Heimat gefunden worden ist, muss nun an der K 5 geprüft werden, ob dort die Haselmaus heimisch ist. Das wird ein Jahr dauern – der Bau der äußeren Ortsumgehung verzögert sich weiter.

Merkwürdige langgezogene Kästen hängen seit einiger Zeit zwischen Kobeshofen und Westhoferhöhe entlang der Kreisstraße 5. „Allein im Bereich Altenholte und Posthäuschen bestimmt 20 Stück“, berichtet Natalie Haybach. Die Anwohnerin hat sich jetzt an den Bürgermonitor unserer Redaktion gewandt mit der Bitte, festzustellen, was das ist. Die Antwort hat Michael Henseler vom Landesbetrieb Straßen.NRW parat: „Es sind sogenannte Haselmaus-Tubes.“ Damit soll festgestellt werden, ob und wie viele dieser kleinen Nager sich im Bereich der K 5 aufhalten. Insgesamt sind laut Maike Walter, Landschaftspflegerin bei Straßen.NRW, sogar etwa 60 Kästen in den Bäumen aufgehängt und zirka 90 Tubes (Röhren) auf dem Boden unter Sträuchern aufgestellt worden.

Der Hintergrund: Verwaltungsgerichte sowie Naturschutzbehörden und -verbände erkennen die Gutachten von 2006 und 2013 für die äußere Ortsumgehung nicht mehr an und haben daher einer Fortschreibung nicht zugestimmt. Nun muss der komplette Bereich der K 5 zwischen Kobeshofen und Westhoferhöhe sowie der L 68 bis Kammerforsterhöhe, auf der einmal die B 237n verlaufen soll, ein Jahr lang neu kartiert werden. Immerhin stellt der Rotmilan kein Problem mehr dar: „Für den ist eine Fläche im Odenholler Wald gefunden worden“, berichtet Henseler. Dass der Greifvogel tatsächlich dort seinen neuen Horst aufbauen wird, ist zwar eher unwahrscheinlich. Aber der Bürokratie ist damit nun Genüge getan worden.

Info Das Wildtier des Jahres 2017 Gattung Die Haselmaus ist keine Maus, sondern der kleinste Vertreter der europäischen Bilche, zu denen auch die Sieben-, Garten- und Baumschläfer gehören. Zahlen Der etwa sieben Zentimeter lange und 15 bis 35 Gramm schwere Nager kann bis zu sechs Jahre alt werden. Winterschlaf Von Oktober bis März schläft er in dicht gewobenen Nestern in der Laubschicht am Boden oder in Wurzelhöhlen. Speisekarte Die Haselmaus frisst im Frühjahr die Knospen und Blüten und im Sommer auch Insekten. Im Herbst bevorzugt sie Nüsse, vor allem Haselnüsse. Benötigt sie doch das Fett, um sich genügend Speck für den Winterschlaf anzufressen. Gefährdete Art Das Wildtier des Jahres 2017 ist in einigen Bundesländern gefährdet und in Sachsen-Anhalt sogar vom Aussterben bedroht. Probleme Mitverantwortlich für den Rückgang der Population sind ausgeräumte Agrarlandschaften ohne artenreiche Hecken und Gehölze, strukturarme Waldränder und der Mangel an unterschiedlichen Baumfrüchten.

Die Haselmaus-Monitoring entlang der Kreisstraße stoppt derzeit die weiteren Planungen. Vor wenigen Wochen wurden die Röhren und Kästen installiert und werden bis etwa Oktober für die Nager-Beobachtung genutzt, denn dann zieht sich das winzige Tierchen in den Winterschlaf zurück (s. Info-Kasten). „Die Bezirksregierung hat uns aufgefordert, die landespflegerischen Unterlagen zu überprüfen“, sagt Henseler. Zudem müssten immer mehr Tierarten betrachtet werden. Daher werde nun geschaut, ob die Haselmaus an der K5 vorkommt. Aber auch Vögel, die entlang der Straße brüten, werden in Augenschein genommen, unterstreicht Maike Walter.

So sehen die schwarzen Monitoringkästen für Haselmäuse aus, die entlang der K 5 zu finden sind. Foto: Haybach

Bei dem aktuellen Haselmaus-Monitoring wird geforscht, ob es entlang der K 5 überhaupt diese kleinen Nager gibt. Dabei ist es egal, ob nur eine Haselmaus ihr Nest in einem der Röhren und Kästen einrichtet, oder ob alle bewohnt werden. „Der Artenschutz ist nicht auf ein Individuum beschränkt“, betont die Landschaftspflegerin. Ausgesucht wurden jetzt die Bereiche, die für die Haselmaus attraktiv sein und wo sie in den nächsten Monaten bis zum Herbst leben könnte. Das sind in erster Linie Stellen mit vielen Sträuchern nahe der Kreisstraße. Auch die Kästen, die an den Ästen hängen, werden durchaus als Nest genutzt, können die Nager doch die Baumrinde hinauflaufen.

Anhand der zurückgelassenen Nester können die Mitarbeiter von Straßen.NRW erkennen, wo und wie viele Haselmäuse entlang der geplanten Trasse der B 237n leben. Das wird auch zwischendurch ebenso immer wieder kontrolliert, wie die Vögel im Bereich der K 5. Wenn die Ergebnisse dann voraussichtlich im kommenden Frühjahr vorliegen, wird das entsprechende Gutachten bei der Kreisverwaltung und der Bezirksregierung vorgelegt. „In enger Absprache mit den Behörden überlegen wir dann, wie es mit der Haselmaus weitergeht“, sagt Maike Walter.

Denn bevor die äußere Ortsumgehung gebaut werden kann, muss sichergestellt sein, dass die bedrohten Arten – und zu denen zählen etwa Rotmilan und Haselmaus – von den Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Im Fall des winzigen Nagers gibt es zwei Varianten: umsiedeln oder vergrämen. Beim Umsiedeln werden die Tiere mitsamt der Kästen und ihren Nestern an andere Stellen gebracht, die einen optimalen Lebensraum bieten. Beim Vergrämen wird der Strauch über dem Wurzelwerk, in dem sie ihren Winterschlaf halten, abgesägt. „Wenn sie dann aufwachen und den Strauch nicht mehr vorfinden, suchen sie sich einen anderen bereich“, erläutert die Landschaftspflegerin. Zuvor müsste aber Sorge dafür getragen werden, dass sie in unmittelbarer Nähe auch eine solche Nistmöglichkeit vorfinden können. Sind die Haselmäuse „umgezogen“, werden die Wurzeln entfernt.