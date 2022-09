Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Offizielle Einweihung eines Vorzeige-Objekts

Brunsbachtal Am Samstag blickten die geladenen Gäste bei der Einweihung der Löwen-Grundschule auf die vergangenen vier Jahre zurück.

Es ist ein Privileg für Lehrer und Schüler, an einer nagelneuen, hochmodernen Schule zu arbeiten beziehungsweise unterrichtet zu werden. Der Neubau der Löwen-Grundschule hat das möglich gemacht und erfüllt zudem alle Anforderung an die Herausforderungen eines modernen Lehrkonzepts. Das wissen auch die Stadt Hückeswagen als Schulträger sowie alle dort Beschäftigten zu schätzen. Nach vier Jahren Planungs- und Bauzeit, einem Bürgerentscheid und dem Umzug von der Kölner Straße ins Brunsbachtal sind nun alle froh, wenn der ganz normale Schulalltag Einzug hält und wieder etwas mehr Ruhe einkehrt. „Ich hoffe, das nächste Jahr wird spannend, aber weniger aufregend“, sagte Schulleiterin Claudia Sträter bei der offiziellen Einweihung am Samstagmittag in der Schulaula. Das Lehrerkollegium hat in den vergangenen Monaten und mit der tatkräftigen Unterstützung der Schülereltern viel geleistet. „Ohne die Eltern, wäre das alles so nicht möglich gewesen“, betonte Sträter.