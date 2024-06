Margarete-Starrmann-Kindergarten der Awo in Hückeswagen Mit neuem Leitungsduo auf dem Weg zur Klima-Kita

„Es ist mittlerweile bei der Arbeiterwohlfahrt üblich, dass die Leitung oft geteilt wird“, erläutert ihre Stellvertreterin. Schließlich seien die Aufgaben vielfältiger geworden, und jeder könne so seine Stärke in gewissen Bereichen einbringen. Stasha Fischer sieht noch einen Vorteil in der Doppel-Leitung: „Für Frauen, gerade für Mütter, gibt es nicht so häufig Führungspositionen.“ Auch Jessica Hachenberg sieht Vorteile in der doppelten Verantwortung, kommen doch bei sechs Gruppen viele Leiterstunden zusammen. Aktuell werden an der Montanusstraße 108 Kinder betreut, 115 Plätze gibt es insgesamt. Damit gehört die Einrichtung zu den größten Kindergärten im Kreis.