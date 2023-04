Hegering in Hückeswagen Neue Lehrtafeln für die Wupper-Vorsperre installiert

Am Dienstagvormittag machten sich Hegeringsvorsitzender Detlef Gassmann und sein Vorgänger Johannes Meier-Frankenfeld an der Vorsperre daran, vier alte Tafeln abzubauen und durch nagelneue zu ersetzen. Dabei handelt es sich um die Informationen zu den Themen „Talsperre im Mittelgebirge“, „Ohne Wald geht’s nicht“, „Leben am Wald“ und „Leben am Laubwald“ – die dargestellten Illustrationen der heimischen Flora und Fauna sind exakt die gleichen wie auf den ursprünglichen Tafeln. Insgesamt sollen sieben der noch zwölf vorhandenen Infotafeln erneuert werden. Zwei sind noch nicht geliefert worden, und das erste Schild kurz vor der blauen Brücke über die Vorsperre zeigte sich am Dienstag bei der Begutachtung derart verblichen, dass Gassmann das jetzt auch bei der Schilderfirma nachbestellen will. So schön die Idee des Hegerings auch ist, wird die Freude darüber doch offenbar nicht von allen Wanderern entlang der Vorsperre geteilt. Denn keine zwei Jahre, nachdem die Tafeln, die auch dank Unterstützung der Hückeswagener Firmen arcus-Holztreppen und Dachdeckerei Kunz sowie des Wupperverbands angeschafft und installiert werden konnten, aufgestellt worden waren, waren die ersten bereits zerstört worden.