Kunst in Hückeswagen Neue Kunstausstellung im Kultur-Haus Zach

Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung: Nur eine Woche nach dem Ende der letzten Kunstausstellung „arcobi – Wir leben Kunst“ am Altstadtfest-Sonntag gab es jetzt schon die nächste Vernissage im Kultur-Haus Zach. Andrea und Frank Ifang, die schon „arcobi“ mit ihren Werken bestückt hatten, waren auch dieses Mal bei der Ausstellung mit dem Titel „Vielfalt“ mit dabei. Unterstützt wurden sie mit Werken vier anderer Künstler – Professor Will Sensen, seiner Frau Grit aus Radevormwald sowie die beiden Wuppertaler Künstler und Galeristen Petra Frixe und Hassan Hashemi, die wiederum vor vielen Jahren Schüler von Will Sensen an der Universität Wuppertal im Zuge ihres Kunst- und Design-Studiums waren. Das Ehepaar Sensen war seinerseits mit dem Ehepaar Ifang befreundet – und die sechs Künstler hatten sich schon seit einiger Zeit als Künstlergruppe zusammengetan.