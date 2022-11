Förderverein der Realschule Hückeswagen Die neuen Kicker kommen bei den Realschülern gut an

Die Aufgabe des Fördervereins der Städtischen Realschule ist es, die Arbeit in der Schule zu unterstützen. Bei der Jahresversammlung am Dienstagabend in der Aula der Schule an der Kölner Straße wurde deutlich: „Hinter uns liegt ein immer noch von Corona geprägtes Jahr – mit dem schönsten Moment, als unsere Schüler wieder aus dem Distanzunterricht kamen“, sagte Thorsten Schmalt im Bericht des Vorstandes. Für die Mädchen und Jungen sei nicht nur besonders schön gewesen, dass sie einander wieder im normalen Schulablauf begegnen hätten können. „Dann waren auch die neuen Kickerautomaten aufgebaut“, berichtete der ehemalige Konrektor, der seit dem Sommer die Albert-Schweitzer-Schule in Lennep leitet.