Naturschutz in Hückeswagen : Neue Insektenhotels starten in die Saison

Hückeswagen Im November wurden drei große Exemplare in den Außenbereichen der Stadt installiert. Jetzt ziehen die ersten Bewohner ein. Das Projekt wird von Studenten wissenschaftlich begleitet. Der Ein-Euro-Verein stellt zehn Hotels auf.

Das Hotelgewerbe in der Schloss-Stadt erlebt derzeit einen Aufschwung – wenn auch nur für Wildbienen. Die Biologische Station Oberberg (BSO) hat drei große Insektenhotels im Auftrag der Stadt gebaut und aufgestellt, die nun die ersten „Gäste“ erwarten. Eins dieser gut zwei Meter hohen „Fünf-Sterne-Hotels“ steht auf dem Campingplatz „Campissimo“ von Manfred Müller in Wefelsen. Der Campingplatzbesitzer hat dazu einen Platz auf seiner Wiese am Ufer der Bever-Talsperre zur Verfügung gestellt.

Zwölf Insektenhotels, die die Umweltgruppe der BSO entworfen hat und baut, wurden bisher aufgestellt – neun in Radevormwald, drei in Hückeswagen. In der Schloss-Stadt wurden sie bereits im November in Wefelsen, in der Purd und in der Nähe von Steffenshagen aufgestellt. 3000 Euro waren dazu nötig, weitere 3000 Euro sollen nun für sogenannte Ernteverzichtstreifen zum Einsatz kommen. „Wir sind dazu im Gespräch mit den Landwirten, die von der Idee recht angetan sind“, kündigt der Biologe an. Ein Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen darf dann nicht vor Juli gemäht werden, damit die Pflanzen zur Blüte kommen und die Bienen Nahrung haben. „Die Landwirte erhalten dafür einen finanziellen Ausgleich“, versichert Lörch.