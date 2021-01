Berufswelten in Hückeswagen : Neue Ideen helfen in der Lockdown-Krise

Winterhagen/Scheideweg Die Firma Authentic Messebau kann in ihrem originären Arbeitsfeld seit Beginn der Corona-Pandemie nichts tun – und das bereits seit zehn Monaten. Doch unterkriegen lässt die Geschäftsführung nicht.

Im Frühjahr stand die Firma Authentic Messebau von Geschäftsführerin Susanne Freidhof und ihrem Mann Ingo Ullrich wegen der zahllosen Absagen von Messen und Veranstaltungen plötzlich vor dem Nichts (die BM berichtete). Das Unternehmen, das seinen Sitz seit 2015 im Gewerbegebiet Winterhagen hat, ist spezialisiert auf den Auf- und Abbau von Messeständen. Keine Messen, keine Aufträge – und so ist es mittlerweile seit beinahe zehn Monaten. Dennoch stecken die beiden die Köpfe nicht in den Sand – auch wenn der Gedanke durchaus nicht völlig unrealistisch wäre. „Wir lassen uns nicht unterkriegen, das liegt uns nicht“, versichert Susanne Freidhof. „Am liebsten würden wir natürlich wieder Messebau machen, aber wenn das nicht geht, dann überlegen wir uns eben etwas Neues.“

Tatsächlich gibt es einige Ideen, die mit Messebau an sich nicht viel zu tun haben. „Wir hatten Kunden etwa angeboten, ihre Messestände bei uns in der Halle aufzubauen und für Marketing-Filme abzufilmen“, berichtet Susanne Freidhof. Davon geblieben ist die Idee, Filme über das eigene Unternehmen zu produzieren. „Daraus hat sich zudem die Idee eines mobilen Home-Offices entwickelt. Ich bin Innenarchitektin und habe einfach Ideen dazu aufgezeichnet“, erläutert sie. Man sei zwar noch nicht soweit, in die Produktion zu gehen. Auch weil es einfach ein komplett neuer Bereich sei, in den man sich auch erst einmal hineindenken müsse. „Aber wir müssen umdenken und neue Ideen entwickeln“, betont die Geschäftsführerin.