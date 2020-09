Bildkalender 2021 mit Hückeswagener Motiven : Neue Foto-Perspektiven der Schloss-Stadt

Info

Kalender Der Bildkalender im Format A3 kostet 16,95 Euro.

In Hückeswagen ist der Kalender in der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße und im Postshop von Dirk Oberlies am Bahnhofsplatz erhältlich.

In Radevormwald gibt es den Kalender in der Bergischen Buchhandlung.

In Wermelskirchen ist der Kalender in sieben Verkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung van Wahden, Buchhandlung Marabu, Schreibwaren Siebel, Christliche Buchhandlung Alpha, Post & Lotto Hardi‘s inTente, Postagentur Karla vom Stein in Pohlhausen, das Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen sowie den Frischmarkt in Dhünn.

Artikel Weitere Artikel wie Grußkarten, Frühstücksbrettchen, Bildbände und Fotomagnete gibt im Buchhandel, sowie in ausgewählten Kiosken und Papeteriegeschäften.

Angebote Eine Übersicht der Produkte befindet sich auf der Internetseite des Wermelskirchener Fotografen unter der Adresse

www.klaes-regio.com