Hückeswagen : Neue Edelstahlbänke an der Vorsperre

Hückeswagen Rund um die Wupper-Vorsperre stehen 14 Bänke, die Hälfte wird gerade vom Wupperverband erneuert.

Sein Wunsch wird jedoch nicht in Erfüllung gehen, denn die alten Bänke sind bereits vom Wupperverband entsorgt worden. Das teilt Ilona Weyer von der Öffentlichkeitsarbeit mit. „Die Holzbänke an der Wupper-Vorsperre werden nach und nach durch Metallbänke ausgetauscht, da die alten Bänke verwittert sind“, berichtet sie. Auch am Wehr wird eine neue Bank aus Metall aufgestellt. Der Boden dort sei jedoch sehr felsig, und die Verankerung müsse zirka 60 Zentimeter in den Boden gestemmt werden. „Es ist also recht mühsam, dort eine Bank aufzustellen“, sagt Ilona Weyer. Deswegen werden dort nicht beide Bänke ersetzen, sondern es wird nur eine neue aufgestellt.