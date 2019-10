Straßenverkehr in Hückeswagen : Ampelanlage im Zentrum hat nun Drücker für Sehbehinderte

Hückeswagen Es dauerte bis zum Herbst 2019, dass die neuen Drücker und die dazu gehörigen Lautsprecher an der Ampelanlage der großen Kreuzung im Zentrum installiert wurden.

Schon 2013 waren sie das erste Mal in Hückeswagen gefordert worden. Der inzwischen wieder aufgelöste Verein „Mittendrin“, der sich um die Belange von Menschen mit Behinderung kümmerte, hatte im September 2013 angeregt, die Ampelmasten in Hückeswagen mit akustischen Signalen zu versehen. Denn solche erleichtern Sehbehinderten und blinden Menschen das gefahrlose Überqueren der Straße. Im Januar 2018 hatte der damalige Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, Michael Kirch, im Sozialausschuss versichert, dass die notwendige Akustikanlage für die Ampel noch im gleichen Jahr kommen soll – das Straßenverkehrsamt beim Kreis habe bereits entsprechende Angebote eingefordert. Letztlich dauerte bis zum Herbst 2019, dass die neuen Drücker und die dazu gehörigen Lautsprecher an der Ampelanlage der großen Kreuzung im Zentrum installiert wurden.

Wegen einer Art Generalüberholung war die Anlage an der Kreuzung Etapler Platz / Bahnhofs- / Goethe- / Peterstraße am Montag und bis Dienstagnachmittag außer Betrieb gesetzt worden. Techniker rüsteten die Masten um, so dass an allen nun neue Drücker befestigt sind, die auch von Sehbehinderten und Blinden genutzt werden können. Über den Lautsprecher, der neben dem Grün zeigenden Ampelmännchen angebracht wurde, ertönt in regelmäßigen Abständen ein Klopfton. Eine Art „Lockruf“, beschreibt ihn Andreas Nellessen vom Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage unserer Redaktion. An der Unterseite des orangefarbenen Drückers, der wie sein Vorgänger aussieht, befindet sich ein weiterer Drücker mit einem Pfeil. Den können Sehbehinderte und Blinde ertasten, der Pfeil gibt dabei die Richtung an, in die sie gehen müssen. Wenn sie ihn drücken, ändert sich der Ton aus dem Lautsprecher. Und wenn die Ampel Grün für die Fußgänger zeigt, erklingt ein anderer Ton aus dem Lautsprecher. Der teilt den sehbehinderten Fußgängern mit, dass sie nun losgehen können. Sehende Passanten berühren dagegen weiterhin die Oberfläche des Drückers, woraufhin über den Rot zeigenden Ampelmännchen der Hinweis „Bitte Warten“ erscheint. Mit dem Einbau der Drücker für die Sehbehinderten wurden auch die Grünphasen für die Fußgänger deutlich verlängert. „Das ist zwingend erforderlich“, bestätigt ein Techniker. Weitere Ampelanlagen in der Schloss-Stadt werden vorerst zwar noch nicht mit Drückern für Sehbehinderte ausgestattet, bestätigt Nellessen.