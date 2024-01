Finanzamt in Wipperfürth Neue Chefin für 91 Mitarbeiter

Am Montag begrüßte Werner Brommund, Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Adam als neue Leiterin. „Mit ihr bekommt das Finanzamt Wipperfürth eine Dienststellenleiterin, die über vielfältige Erfahrungen in unserer Verwaltung verfügt“, versicherte er. „Neben ihrer Fachlichkeit zeichnet sie sich insbesondere durch ihr organisatorisches Geschick und ihre offene Art aus.“ Stefanie Adam sei durchsetzungsstark und empathisch und setze sich engagiert für die Belange der Dienststelle und die ihrer Beschäftigten ein. Die 43-Jährige begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung des Landes 2009 im Finanzamt Bergisch Gladbach. Es folgte ein Einsatz als Sachgebietsleiterin im Finanzamt Köln-Nord. Während ihrer Zeit dort wechselte sie als Trainee für ein halbes Jahr an das Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen. Anschließend war Adam als Sachgebietsleiterin im Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bonn eingesetzt, ehe sie als stellvertretende Dienststellenleitung an das Finanzamt Hilden wechselte. Diese Position hatte sie anschließend auch im Finanzamt Köln-Nord inne. Zuletzt war Adam als Referentin für den Bereich Groß-, Konzern- und Landwirtschaftliche Betriebsprüfung in der Oberfinanzdirektion NRW tätig.