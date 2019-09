B 483 in Hückeswagen : Neue Bushaltestelle an Bundesstraße bei Reinsbach

Hückeswagen Der Landesbetrieb Straßen NRW kommt dem Wunsch der Stadt und des Arbeitskreises Inklusion entgegen.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Inklusion können zufrieden sein, wird doch ihr Wunsch nach einer Bushaltestelle an der Bundesstraße 483 in Fahrtrichtung Hückeswagen samt Überquerungshilfe erfüllt. Das hatte in ihrem Namen die SPD in der Juni-Sitzung des Rats beantragt, die Stadt hatte das an den Landesbetrieb weitergereicht, und der gab inzwischen sein Okay für die 300.000 bis 400.000 Euro teure Baumaßnahme. Das teilte Waldemar Kneib den Politikern in der Sitzung des Bauausschusses in dieser Woche mit.