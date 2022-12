Hückeswagener Autorin Imke Schröder Neue Abenteuer mit zwei Wichteln

Darauf haben schon viele Mädchen und Jungen gewartet: Autorin Imke Schröder hat neue Abenteuergeschichten der Wichtel Pütz und Maari zur Adventszeit veröffentlicht. Schon vor ein paar Jahren hatte sie in ihren Geschichten die Wichtel zum Leben erweckt. Sie wohnen in einer Wichtelhöhle im Bergischen und ziehen mit Hilfe ihrer magischen Wichteltür in der Vorweihnachtszeit bei den Menschen ein. Und jetzt pünktlich zur Adventszeit geht es wieder los: „Viele Schulen und Kitas in Hückeswagen warten schon sehnlichst darauf, dass die kleinen Weihnachtswichtel wieder bei ihnen einziehen“, berichtet die Autorin. Und sie habe gehört, es tue sich dort gerade eine ganze Menge. „Die Kinder schreiben schon fleißig Briefe und bitten die Knirpse wiederzukommen“, berichtet sie.