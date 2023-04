Führung durch Hückeswagen Neubürger schauen sich die Stadt an

Es ist ein verregneter Samstagnachmittag. Eine junge Frau steht am Brunnen auf dem Schlossplatz. Sie heißt Mareike Sander und ist im Anfang April nach Hückeswagen gezogen. „Der Weg war nicht weit, ich komme ursprünglich aus Wermelskirchen. Als ich eine neue Wohnung gesucht habe, bin ich in Wermelskirchen nicht fündig geworden, dafür aber in Bockhacken“, sagt sie lächelnd. Hückeswagen kenne sie allerdings tatsächlich nicht wirklich, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt gelebt hat. „Ich war früher aber regelmäßig im Holzwurm beim Feiern, als es den noch gab“, sagt sie. Als sie nun nach Hückeswagen gezogen ist und sich im Einwohnermeldeamt angemeldet hat, hat ein Mitarbeiter ihr dort gesagt, dass es an diesem Samstag eine Stadtführung für Neubürger gibt. Einmal im Jahr gibt es die kostenfreie Führung für alle, die in den vergangenen zwölf Monaten nach Hückeswagen gezogen sind.