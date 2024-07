Zweiwöchige Ferienaktion in Hückeswagen Nele Paul ist wieder Kinderdorf-Bürgermeisterin

Am Ende kann es nur eine geben. Die elfjährige Nele Paul ist, zum zweiten Mal nach 2022, zur Bürgermeisterin des Kinderdorfs gewählt worden, das am Montag seine Pforten für zwei Wochen im Brunsbachtal geöffnet hat. „Ich war vor ein paar Jahren schon mal Bürgermeisterin, und ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich wieder gewählt werden würde“, sagte das Mädchen am Rand der ersten Sitzung des fünfköpfigen Dorfrats. Zu dem gehören neben der Bürgermeisterin ihre beiden Stellvertreterinnen Lotta Führer und Pia Borner sowie Frederic Pieczkowski und Enea Gurrieri. Bei der Sitzung waren allerdings nur Nele und Lotta dabei, die anderen drei hatten direkt nach der Wahlverkündung einen Ausflug zum Beverdamm unternommen.