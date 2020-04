Hückeswagen an Ostern : Naturarena rät zum Wandern – aber nicht an der Bever

Hückeswagen Nach dem schönen Wochenende mit vielen Wanderern im Bergischen bittet die Tourismusgesellschaft „Das Bergische“ darum, am Oster-Wochenende und danach die neuralgischen Punkte in der Region zu vermeiden. Wanderwege gäbe es im Bergischen Land jedoch zu genüge.

Wandern ist gesund, und gerade in der aktuellen Situation der Corona-Krise möchten viele Menschen sich am Wochenende an der frischen Luft erholen – so heißt es in einer Pressemitteilung der Naturarena Bergisches Land. Allerdings seien am vergangenen Wochenende gerade auf den beliebtesten Wanderwegen, etwa an der Bever-Talsperre oder im Eifgenbachtal, sehr viele Menschen unterwegs gewesen. „Daher bitten wir die Menschen, bei ihren Wanderaktivitäten an den Oster-Feiertagen und in der Phase der Kontaktsperre nach Möglichkeit diese sehr beliebten Wanderwege zu meiden“, bittet Tobias Kelter, Geschäftsführer von „Das Bergische“, der Tourismusgesellschaft von Oberberg, Rhein-Berg und der bergischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises.