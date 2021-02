Niederschlagsstatistik für Hückeswagen : Nasser Januar sorgt für Nachschub für Bever-Talsperre

Hückeswagen/Radevormwald Im ersten Monat des neuen Jahres kam deutlich mehr Niederschlag vom Himmel als es um diese Zeit üblich ist. Das war ein Segen vor allem für die Talsperren in der Region.

Weniger Wasser als zwischen Oktober und Dezember hatte es in Bever-Talsperre nur einmal gegeben: am 3. November 1995 mit gerade noch 23 Prozent Stauvolumen, das entsprach 5,6 Millionen Kubikmeter. Am 28. Oktober vorigen Jahres betrug das Stauvolumen 37 Prozent (8,8 Millionen Kubikmeter). In der Folge kamen ansonsten geflutete Bauwerke zum Vorschein. Mittlerweise ist die Bever jedoch wieder zu 83 Prozent gefüllt – der Vollstau liegt bei 23,7 Millionen Kubikmetern. Dass so viel Wasser nachgeflossen ist, liegt am niederschlagsreichen Januar, wie aus der Monatsstatistik des Wupperverbands hervorgeht.

Demnach fielen im Verbandsgebiet 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter Regen und Schnee mehr als durchschnittlich vom Himmel. Auch gab es nur wenige trockene Tage. An der Bever-Talsperre fielen im vorigen Monat insgesamt 164 Liter pro Quadratmeter, im Mittel sind es lediglich 137 Liter. Während es in der ersten Januar-Woche in Hückeswagen wenig bis gar nicht regnete, ging’s danach dann richtig los: In drei Phasen regnete oder schneite es zwischen fünf und sieben Tagen am Stück. Der meiste Niederschlag fiel am 28. Januar (29,6 Liter), am 11. Januar (25,8) und am 19. Januar (20,1). An weiteren drei Tagen war der Niederschlag zumindest im zweistelligen Bereich