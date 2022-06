Feuerwehr und DRLG Hückeswagen : Zwei Verletzte nachts an der Bever-Talsperre gerettet

Zwei Verletzte nachts an der Bever-Talsperre gerettet

Oberlangenberg Zu Wasser, zu Land und auch in der Luft waren die Retter im Einsatz, um die beiden Personen in der Nähe der Ortschaft Oberlangenberg aus unwegsamen Gelände zu befreien und medizinisch zu versorgen.

Um zwei Verletzte aus unwegsamen Gelände zu retten, sind in der Nacht auf Samstag die Freiwillige Feuerwehr und der DLRG gemeinsam zur Ortschaft Oberlangenberg an der Bever-Talsperre ausgerückt. Der Alarm war um 23.48 Uhr eingegangen. Vor Ort wurde der Rettungsdienst dabei unterstützt, die beiden verletzten Personen aus ihrer Lage zur befreien. Sie wurden mit Schleifkorbtrage auf das Boot der DLRG-Ortsgruppe gebracht und auf dem Wasserweg in Richtung der Wachstation transportiert, wo sie dann dem Retttungsdienst übergeben werden konnten. „Aufgrund des Verletzungsmusters einer der Beiden wurde zum sicheren Transport ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr nachgefordert“, teilt die Feuerwehr mit. Zur Sicherstellung des Brandschutzes und zum Ausleuchten der Landestelle wurde zwischenzeitlich die Löschgruppe Herweg alarmiert. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.