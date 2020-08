Kostenpflichtiger Inhalt: Hückeswagen in der Corona-Krise : Nachverfolgung in der Gastronomie wird von den Gästen angenommen

Monika Dabrowski von der Tapas-Bar hält einen Zettel in der Hand, den ihre Gäste zur Nachverfolgung ausfüllen müssen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Wer jetzt in Corona-Zeiten ein Lokal betritt, muss in der Regel als Erstes einen Zettel mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Unterschrift ausfüllen. In anderen Städten ist das mitunter ein Problem, in Hückeswagen dagegen offenbar nicht.