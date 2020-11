Eingeschränkte Fahrtzeiten wegen Corona : Nachtbusse aus Hückeswagen fahren im November nicht

Hückeswagen Aufgrund der Corona-Situation schränkt die OVAG ihr Spätangebot ein. Allerdings gibt es auch zwei zusätzliche Busse im Schülerverkehr und eine weitere Tour bis zur Gesamtschule Marienheide.

Laut der OVAG gibt es in öffentlichen Verkehrsmitteln kein erhöhtes Infektionsrisiko. Das Verkehrsunternehmen beruft sich dabei auf nationale und internationale Studien. Corinna Göllner: „Ein wichtiger Beitrag dazu ist die bereits Ende April eingeführte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bus und Bahn und an Haltestellen.“ Häufig nicht möglich sei dagegen die Einhaltung eines Mindestabstandes im Bus, so dass immer wieder der Ruf nach dem Einsatz weiterer Busse laut werde. „Gerade in den nachfragestarken Zeiten sind verfügbare Ressource – Busse wie Fahrer – aber weitestgehend ausgeschöpft.“ Daher ihre Bitte an alle Fahrgäste, die zeitlich flexibel sind, nicht in den Nachfragespitzen im Schüler- und Berufsverkehr – morgens von 7 bis 8.30 Uhr und je nach Schulende mittags bis nachmittags, 13 bis 16 Uhr – zu fahren.