„Nacht der Kunst 2.0“ am 6. Juni in Hückeswagen Kultur zum Mitmachen und Ausprobieren

Auch das Programm lässt eitel Sonnenschein erwarten. „Es geht unten an der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße los, wo das Jugendzentrum mit seinem Kinderprogramm sein wird. Dann kommen die Feierabendmarktstände, ehe es bei Rita’s Weinlädchen wieder zur ‚Nacht der Kunst‘ wird“, berichtet die Organisatorin. Von dort an geht es, Stand um Stand, bis hoch zum Kultur-Haus Zach. „Von unten bis oben wird Moderator Markus Saxert unterwegs sein, und auch Fotografin Astrid Lorenz wird nicht nur ihre Fotografien im Kultur-Haus Zach ausstellen, sondern auch das ganze Geschehen fotografieren“, berichtet Marlen Nitzsche, die im Nachgang ein kleines Fotobuch für die Teilnehmer gestalten will.