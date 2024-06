Zweite „Nacht der Kunst“ in Hückeswagen Das Island wird zum Freiluftatelier

„Ich bin erstaunt, wie viele Leute gekommen sind und sich für die Kunst interessieren“, sagt er. Wenn die Besucher an seinen Bildern in den Arkaden nahe des Weber-Denkmals stehen bleiben und ihre Bewunderung ausdrücken, „ist das für mich eine nette Bauchpinselei, denn so häufig komme ich ja nicht mit meiner Kunst heraus“. Vor gut zwei Jahren habe er seine letzte Ausstellung in der Stadtbücherei gehabt. Die „Nacht der Kunst“ sei auch deswegen eine gute Bühne für heimische Künstler. „Dieses Jahr, muss ich sagen, ist auch mehr los als beim vorigen Mal. Marlen Nitzsche hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben“, lobt Neuber die Veranstalterin.