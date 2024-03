Für energiesparende Investitionen Hückeswagener Metallwaren-Fabrik und Volksbank erhalten Nachhaltigkeitspreis

Also investiert die Firma weiter fleißig in die Nachhaltigkeit. Und freut sich, mit der Volksbank Oberberg eine neue Hausbank gefunden zu haben. „Wir sind nah dran am Kunden und in der Region verwurzelt“, sagt der Bereichsleiter für Firmenkunden und Prokurist Patrick Lindner. Während Großbanken auch schon mal gerne ihre Strategie ändern und Kunden in schwierigen Zeiten fallen lassen würden, versuche die Volksbank Oberberg, ihre Kunden auch „durch die Täler zu hieven“.