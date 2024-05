Hückeswagener Wohnsiedlung Ein Prosit auf 44 Jahre gute Nachbarschaft

Bei der Doppelfeier am Maifeiertag sind 24 Anwohner verschiedener Generationen zusammengekommen. Gemeinsam wird gegrillt und in Erinnerungen geschwelgt. Die unter den Nachbarn entstandenen Freundschaften sind harmonisch, jedoch nicht zu eng. „Man guckt sich nicht gegenseitig in die Töpfe“, betont Gabi Kutzowitz. „Man erzählt sich nur, was drin ist“, fügt Heidi Altendorf lachend hinzu.