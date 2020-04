Hückeswagener halten zusammen in der Corona-Krise : Nachbarn singen ein Ständchen für Lailany

Claudia und David Mc’Laughlin baten ihre Nachbarn um Hilfe, damit der Geburtstag der Tochter trotz Corona zum unvergesslichen Tag wurde. Foto: Heike Karsten

Kleineichen Einen besonderen Geburtstag trotz Corona wünschten sich Claudia und David Mc’Laughlin für ihre Tochter.

Ein Kindergeburtstag in Zeiten von Corona und Kontaktverbot muss nicht traurig sein. Dafür sorgte die Nachbarschaft der Unteren Straße in der Siedlung Kleineichen. Am Ostermontag versammelten sie sich von ihren Haustüren, um dem Geburtstagskind Lailany ein Ständchen zu ihrem sechsten Geburtstag zu singen. Die junge Hauptperson stand mit Prinzessinnenkleid und Krone in der Straßenmitte auf einem Hocker und freute sich sehr über diese besondere Aktion. Anschließend ließen die Nachbarn rosa Luftballons in den Himmel steigen.

Die Idee zu dieser zu Herzen gehenden Aktion stammte von Lailanys Eltern, Claudia und David Mc’Laughlin. In einem Brief baten sie ihre Nachbarn um Mithilfe: „Wie jedes Kind freut sich Lailany schon seit Wochen auf diesen besonderen Tag. Doch aufgrund der momentanen Situation darf sie nicht mit ihrer Familie und auch keinen Kindergeburtstag feiern. Auch wenn sie die Situation schon versteht und weiß, dass wir nachfeiern werden, ist sie natürlich sehr traurig und hat Angst, dass ihr Geburtstag vergessen wird. Daher fänden wir es schön, wenn wir uns am Ostermontag um 11 Uhr vor den Haustüren treffen und gemeinsam für Lailany ‚Happy Birthday‘ singen würden.“

Diesem Aufruf folgten die Nachbarn gerne. Zusätzlich zu dem Lied legten sie dem Geburtstagskind noch Süßigkeiten und Geschenke vor die Haustür. Claudia und David Mc’Laughlin hatten mit Helium gefüllte Luftballons an das Geländer vor ihrem Haus gebunden, die sich die Nachbarn nehmen und später gemeinsam fliegen lassen konnten. Neben den Nachbarn nahmen auch einige Freunde und die Großeltern teil, die aus der Ferne gratulierten. „Wir haben ganz tolle Nachbarn und eine super Gemeinschaft“, sagte Claudia Mc’Laughlin, die von der großen Teilnahme überwältigt war. Auch Lailanys Freunde aus dem Kindergarten hatten schon im Vorfeld kleine Überraschungen vorbeigebracht. So durfte die Sechsjährige an ihrem Geburtstag jede Menge Briefe und Geschenke auspacken. „Heute gibt es noch eine Geburtstagstorte und für abends haben wir Knallteufel besorgt“, berichtete Lailanys Mutter.