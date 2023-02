Schulen in Hückeswagen und Wipperfürth Nach Corona herrscht wieder ein Schulalltag

Am Ende ging es ganz schnell. Zunächst hatte Chef-Virologe Christian Drosten kurz nach Weihnachten seine Erwartungen zu einer endemischen Winterwelle und dem damit einhergehenden Ende der Corona-Pandemie verkündet. Daran schlossen sich Forderungen aus Politik und Gesellschaft an, die noch geltenden Corona-Maßnahmen endgültig abzuschaffen. FDP-Justizminister Marco Buschmann hatte sich damit praktisch unmittelbar nach Drostens Aussagen an die Öffentlichkeit gewendet. Die Folge war tatsächlich das Ende der Maßnahmen, die auch den Wegfall der Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr beinhaltete. Auch in den Schulen gilt nun die reine Freiwilligkeit, vor allem in Bezug auf Masken.



Montanusschule Leiter Klaus Kruska ist froh, dass die Maskenpflicht wegfällt. „Ich finde es immer schon wichtig, mein Gegenüber ansehen zu können und die Mimik zu erkennen. Auch das freie Durchatmen, etwa im Sport, wird jetzt wieder leichter“, sagt er. Vereinzelt würden Schüler auch weiterhin Masken tragen, Lehrer dann, wenn sie erkältet seien. Von einer Normalität sei man aber noch ein Stück entfernt. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis alle Defizite – motorische, schulische und soziale – aufgearbeitet sind. Aber ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg sind“, sagt Kruska.



Berufskolleg Nicht ganz so froh ist Gunnar Mühlenstädt, Leiter des Berufskollegs. „Wir haben aktuell noch eine große Zahl von Corona-Infektionen. Wir testen solange, bis die Tests verbraucht sind“, sagt er. Auch das Maskentragen werde weiterhin empfohlen, auch wenn eine Verpflichtung natürlich nicht mehr durchgesetzt werden könne. „Abgesehen von den täglichen Testungen sind wir aber mittlerweile wieder weitgehend auf einem Normalzustand angekommen. Erkrankte Schülerinnen und Schüler werden nach Möglichkeit in Distanz beschult“, sagt Mühlenstädt.



Realschule Bei Birgit Sköries, Leiterin der Realschule, überwiegt die Freude. „Wir sind alle sehr froh, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler wieder komplett sehen können“, sagt sie. Da niemand bewusst seine Mitmenschen anstecken wolle, würden vor allem bei Erkältungen sowohl von Lehrkräften als auch den Schülern noch Masken getragen. Von einem Normalzustand möchte sie nichts wissen. „Was ist das? Nach diesen Corona-Jahren ist sicherlich nichts mehr so wie vorher. Alle sind durch die Erfahrungen in verschiedener Form geprägt, und bei vielen Kindern und Jugendlichen merkt man die Auswirkungen erst jetzt“, sagt sie. Daher müsse die Schule jetzt besonders die Psyche und die Sozialkompetenzen der Schüler im Blick haben.



Grundschule Wiehagen Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule Wiehagen, findet das endgültige Wegfallen der Maskenpflicht „in Anbetracht der momentanen Corona-Lage durchaus in Ordnung“, wie sie sagt. Die Mädchen und Jungen würden auch keine Masken mehr tragen, bei den Lehrkräften sehe das aber noch anders aus. „Viele Lehrkräfte tragen derzeit immer noch Masken“, sagt sie. Insgesamt würde sie die Lage in ihrer Grundschule mittlerweile wieder als „normal“ bezeichnen.

Löwen-Grundschule An der Löwen-Grundschule werden nur noch ganz vereinzelt Masken getragen. „Es ist ja eine rein freiwillige Angelegenheit, und genauso wird das an unserer Schule auch gehandhabt“, sagt Schulleiterin Claudia Sträter. Insgesamt würde man sich wieder einem gewissen Normalzustand annähern.



Förderschule Nordkreis Stephanie Langmesser, Konrektorin der Förderschule Nordkreis, betont, dass bereits seit April des Vorjahres keine Maskenpflicht mehr in den Schulen geherrscht habe. „Dass nun im ÖPNV keine Masken mehr getragen werden müssen, hat keinen Unterschied für uns bedeutet.“ In der Regel sei man im Schulgebäude also schon länger maskenlos unterwegs, vereinzelt würden noch Masken getragen. „Wir haben auch organisatorisch wieder einen Normalzustand erreicht, es ist schön, dass gemeinsame Pausen und Feiern wieder möglich sind“, sagt sie. Anders sehe es bei Lern- und Entwicklungsrückständen aus. „Da sind wir noch weit von einer Normalität entfernt“, sagt Stephanie Langmesser.



EvB-Gymnasium Die meisten Schüler und Lehrer hätten das Ende der Maskenfpflicht begrüßt, sagt EvB-Schulleiter Erhard Seifert. „Einige tragen sie freiwillig weiter, es ist eine persönliche Entscheidung, die von jedem akzeptiert wird“, sagt er. Es gelte, dass man mit Erkältungs- oder Corona-Symptomen zu Hause bleiben solle. „Wir haben aktuell nur eine Handvoll Corona-Fälle, dafür aber viele Erkältungen. Aber das ist annähernd normal für die Jahreszeit. Es gibt aber Nachwirkungen der Pandemie bei einigen Schülern – sowohl was den Lernstand betrifft, als auch in Bezug auf psychische Belastungen“, sagt Seifert.



St.-Angela-Gymnasium Ähnlich sieht das auch im zweiten Wipperfürther Gymnasium aus, dem St. -Angela-Gymnasium. Schulleiter Werner Klemp sagt: „Ich bin sehr froh, dass insgesamt wieder eine Normalität eingetreten ist und wir uns wieder auf unser Kerngeschäft Unterricht konzentrieren können.“ Masken würden nur noch sehr vereinzelt getragen, bei den Schülern noch weniger als bei den Lehrern. „Im Tagesgeschäft herrscht im Hinblick auf Corona wieder Normalität“, konstatiert der Schulleiter. Allerdings gelte auch am St.-Angela, dass die Aufarbeitung „gewisser coronabedingter Defizite“ als Aufgabe und Herausforderung weiterhin bestünde.