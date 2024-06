Hückeswagener Mutter-Tochter-Gespann Wolle spinnen wie in alten Märchen

Die Schafwolle erhalten die „Bergischen Woll-Taten“ von den Schäfern im Bergischen Land, die überwiegend die Rassen Bergschaf und Pommersches Landschaf halten. Die stark verschmutzten Stellen werden aussortiert und beispielsweise als Dünger für den Garten genutzt. Die restliche Wolle wird in Regenwasser gewaschen und anschließend getrocknet. Mittels Kardiermaschine, die aus zwei mit kleinen Häkchen bestückten Rollen und einer Kurbel besteht, werden die losen Wollfasern in eine Richtung gebracht. Der so entstandene Vliesstoff kann direkt am Spinnrad verarbeitet werden.