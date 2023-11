Ehrenamt in Hückeswagen Mutter und Tochter basteln für „Weihnachtswunder“

Bei Nathalie Springmann und ihre sechsjährige Tochter Emma läuft derzeit die Produktion von selbst gebastelten Windlichtern auf Hochtouren. Wollen die beiden Hückeswagenerinnen doch am kommenden Sonntag, 5. November, sowie auf dem Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ vom 8. bis 10. Dezember, ihre Deko für die Spendenaktion „Weihnachtswunder“ des WDR anbieten – gegen eine Spende. Der Gesamterlös dieser Aktion geht an Mütter in Not. „Meine Tochter und ich beteiligen uns jedes Jahr an Spendenaktionen, wie ,Weihnachten im Schuhkarton“, berichtet Nathalie Springmann. Dieses Mal wollten beide etwas Eigenes auf die Beine stellen. „Mir als Mutter ist es wichtig, dass meine Tochter weiß, dass viele Sachen nicht selbstverständlich sind und dass andere Familien viel weniger haben als wir.“